Стажер ДПС расстрелял россиянина в День полиции в Тульской области

В городе Алексин Тульской области стажер ДПС расстрелял местного жителя в День полиции. Об этом сообщает портал myslo.ru.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 10 ноября.

Между стажером полиции и россиянином произошла словесная перепалка, после чего злоумышленник застрелил своего противника из карабина «Сайга».

Мужчину ранило в грудь, он умер в реанимации.

В одной из соцсетей сообщается, что до стажировки в ДПС стрелявший был сотрудником ОМОНа, 10 ноября у него был выходной.

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