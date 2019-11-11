Стажер ДПС расстрелял россиянина в День полиции в Тульской области
close
В городе Алексин Тульской области стажер ДПС расстрелял местного жителя в День полиции. Об этом сообщает портал myslo.ru.
Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 10 ноября.
Между стажером полиции и россиянином произошла словесная перепалка, после чего злоумышленник застрелил своего противника из карабина «Сайга».
Мужчину ранило в грудь, он умер в реанимации.
В одной из соцсетей сообщается, что до стажировки в ДПС стрелявший был сотрудником ОМОНа, 10 ноября у него был выходной.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ничего такого»: что обнаружил депутат в части Шамсутдинова
— В сети появилось видео убийства главы центра «Э» Ингушении
— «Учредители поругались»: налетчики расстреляли людей на заводе