Украинский энерготрейдер планирует упрочить позиции в Европе

Торговое подразделение украинской энергетической компании DTEK планирует нанять новых сотрудников и выйти на рынок сжиженного природного газа (СПГ) в рамках укрепления связей с Европой. Об этом пишет агентство Bloomberg .

По словам гендиректора D.Trading Ивана Гелюха, к концу года фирма намерена расширить штат трейдеров, торгующих электроэнергией, газом и топливом, на 12 человек. В настоящее время в четырех офисах от Киева до Амстердама работает около 60 cотрудников. В перспективе также будет создано СПГ-подразделение.

«Наш план — способствовать энергетической безопасности в Европе. На данный момент у нас большой портфель клиентов в Украине, следующим шагом станет развитие возможностей по всему региону», — отметил Гелюх.

Украина обладает большими резервуарными мощностями для хранения топлива, чем любая другая страна к западу от России. Однако непрерывные атаки со стороны соседа повышают риск изоляции этих запасов, пишет издание.

До этого стало известно, что Украина просила у ЕС защиты газовых хранилищ от ударов РФ.

Ранее Турции предложили хранить газ на Украине.