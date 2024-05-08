Захарова осудила заявления Киева о нелегитимности Путина

Заявления правительства Украины, которые ставят под сомнение легитимность избрания российского президента Владимира Путина, являются незаконной попыткой вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это очередная грубая попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны, которая, конечно, осуществляется Западом руками киевского режима», — заявила дипломат.

Она также указала, что прежде чем выступать с подобными «хорошо проплаченными Западом» оценками, руководству Киева стоило бы задуматься над собственной легитимностью.

31 марта на Украине должны были пройти очередные президентские выборы, однако голосование так и не состоялось. В руководящих кругах страны это решение связали с продолжающимся конфликтом между Киевом и Москвой, а также действием военного положения.

В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Зеленский и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал самые «жаркие» места боев.