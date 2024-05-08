Путин подписал стратегию исторического просвещения для укрепления русского мира

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения. Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, стратегия исторического просвещения предполагает координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия. В нем подчеркивается, что Россия является великой страной и государством-цивилизацией, внесшей огромный вклад в общемировое развитие.

В своем указе Путин назвал целями исторического просвещения формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление русского мира.

До этого государственный советник РФ первого класса, помощник президента Владимир Мединский заявил, что работа над созданием нового учебника по обществознанию для школьников находится на завершающем этапе.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее сообщал, что в течение двух-трех лет планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам для российских школ. На сегодняшний день уже разработан единый учебник по истории.

Ранее в Рособрнадзоре допустили появление ЕГЭ по «Основам безопасности и защиты Родины».