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ВСУ атаковали село в Шебекинском округе

ВСУ атаковали село Муром в Шебекинском округе

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Вооруженные силы Украины начали обстрел села Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

Власти призвали местных жителей спрятаться в укрытиях.

До этого сообщалось, что предупреждение о ракетной опасности объявлено в Белгороде и Белгородском районе. В сообщении отмечается, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Местных жителей предупредили, что им следует оставаться дома и не подходить к окнам.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

Ранее участник теробороны пострадал в результате атаки дрона под Белгородом.

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