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Совфед может провести допзаседание по назначению министров

Совфед может провести допзаседание по назначению министров 15 мая

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации России собирается провести дополнительное пленарное заседание, чтобы обсудить кандидатуры на посты министров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента.

«Не 100%, а процентов 95, что 15-го мая будет пленарное заседание. Там будут не только вопросы с кандидатами на должности министров, там будут и плановые вопросы, поэтому, я думаю, что будут заседания многих комитетов», — сообщил источник в Совфеде РФ.

До этого политолог Михаил Светов заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин сохранит свой пост, так как за четыре года руководства кабмином показал себя как эффективный управленец, справляющийся с трудностями.

Также свои посты, по мнению Светова, сохранят вице-премьер Александр Новак и глава Минэнерго Николай Шульгинов, которые обеспечили функционирование энергетической отрасли во время отказа Европы от газа из РФ и введения потолка на российскую нефть. В этих условиях Россия продолжила получать прибыль от нефтегазовой отрасли, что говорит об эффективности их работы, убежден политолог.

Эксперт ранее озвучил прогноз по поводу обновлений в правительстве России.

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