Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поздравляет российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», — сказал Цзянь.

По его словам, Китай уверен, что под руководством Путина Россия сумеет добиться новых результатов в экономическом и социальном развитии.

7 мая Путин торжественно вступил в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. «Газета.Ru» вела хронику событий. После инаугурации помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что первой официальной поездкой президента за рубеж после официального вступления в должность станет визит в Китай.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина.