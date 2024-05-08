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Китай поздравил Путина со вступлением в должность президента РФ

МИД Китая поздравил Путина с новым президентским сроком

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Александр Казаков/РИА Новости

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай поздравляет российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание президенту Путину, в котором поздравил его с переизбранием», — сказал Цзянь.

По его словам, Китай уверен, что под руководством Путина Россия сумеет добиться новых результатов в экономическом и социальном развитии.

7 мая Путин торжественно вступил в должность главы государства пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации сложило полномочия, до утверждения нового состава члены кабмина будут работать в статусе исполняющих обязанности. «Газета.Ru» вела хронику событий. После инаугурации помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что первой официальной поездкой президента за рубеж после официального вступления в должность станет визит в Китай.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие западных послов на инаугурации Путина.

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