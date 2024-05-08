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Россиянам рассказали, как получать вторую пенсию

Финансист Дайнеко: копить на вторую пенсию необходимо заранее

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Россияне могут накопить на вторую пенсию, однако озаботиться этим нужно заранее, отметила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».

Чтобы получать вторую пенсию, необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) по одной из программ накоплений и вносить на свой пенсионный счет деньги. НПФ инвестирует средства своих клиентов и накапливает полученный доход, пояснила эксперт.

При этом Дайнеко призвала россиян предельно внимательно относиться к выбору фонда. В частности, следует проверить на сайте Банка России наличие у НПФ лицензии, а также удостовериться на сайте Агентства страхования вкладов, что у фонда есть регистрация в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

Также стоит обратить внимание на количество клиентов фонда, пенсионных накоплений в управлении, длительность его существования и рейтинг.

До этого россиянам сообщили, что меньшая пенсия может быть из-за неучтенного в Социальном фонде стажа.

Ранее пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах.

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