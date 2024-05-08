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В МИД РФ считают обвинения Москвы в кибератаках «разогревом» к выборам в США

Захарова назвала спекуляциями обвинения РФ в кибератаках на ФРГ и Чехию

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заявления Германии и Чехии о причастности РФ к хакерским атакам на эти страны представляют собой безосновательные спекуляции. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это была безосновательная спекуляция, они разогревают атмосферу, возможно, делают это предвосхищая или в преддверии американских выборов», — сказала дипломат.

Она не исключила, что тема хакерских атак «разыгрывается» внутри США. По словам Захаровой, многочисленные высказывания стран — членов НАТО и Европейского союза (ЕС) по этому поводу могут быть выгодны американской стороне благодаря еще большему «раскручиванию антироссийской карты».

При этом дипломат обратила внимание, что проверить обвинения в адрес РФ никак нельзя. Германия, Чехия и иные союзники США не приводят никаких доказательств в подтверждение своих слов.

3 мая агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел Германии сообщило, что страна подверглась «кибератаке со стороны РФ». В частности, целью хакеров стали немецкие компании и электронные сервисы.

6 мая Берлин отозвал своего посла в Москве Александера Ламбсдорфа для консультаций. Причиной послужили обвинения в адрес РФ в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2023 году.

Ранее в МИД РФ прокомментировали отзыв немецкого посла из страны.

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