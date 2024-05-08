Инструктор по плаванию захлебнулся в бассейне во время тренировки

В Китае тренер по плаванию выполнял упражнение по задержке дыхания в бассейне и потерял сознание. Об этом сообщает The Thaiger.

24-летний мужчина тренировал задержку дыхания, возле бассейна находились его коллеги, которые снимали происходящее на видео. Пловец погрузился в воду и через три минуты потерял сознание, мужчина перевернулся под водой.

Сотрудники бассейна продолжали съемку и не обратили внимание на происходящее. Неладное заподозрил один из посетителей бассейна, он указал пловцам, что тренеру плохо.

На место была вызвана скорая помощь, но спасти пострадавшего не удалось. По словам родственников пловца, его коллеги восприняли происходящее как шутку и поэтому не оказали ему первую помощь.

До этого сообщалось, что в Адыгее сотрудница спа-центра спасла ребенка, который едва не захлебнулся в бассейне, девочка прыгнула с бортика и начала тонуть. Женщина сумела вытащить ребенка из воды и посадить на бортик. Руководство спа-центра сообщило, что девочка находилась не в детской зоне, а рядом с бассейнами для взрослых посетителей. Несовершеннолетнюю передали родителям.

Ранее в Ленобласти отец нашел двухлетнего сына на дне бассейна.