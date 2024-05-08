Стало известно, почему «Спартак» не оставит Слишковича главным тренером

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко предположил, почему московский «Спартак» не оставит исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича на посту наставника команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Скорее всего, в «Спартаке» считают, что им нужен специалист, который раньше уже системно работал главным тренером. И, наверно, я соглашусь с этим. Да, Каррера выстрелил в подобной ситуации, но всё равно риск доверять команду тренеру без соответствующего опыта. То, что рассматривают вариант с Ивичем, логично», — заявил он.

Владимир Ивич — бывший главный тренер «Краснодара», ушедший из команды по ходу этого сезона.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с «Балтикой». В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее логику тренера «Спартака» назвали непонятной.