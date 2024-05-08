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Запрет на поставки урана из России в США ударил по индейцам

Индейцы навахо в США призвали Байдена остановить добычу урана на своих землях

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Depositphotos

В США индейцы племени навахо выступили против добычи урановой руды на своих землях и ее транспортировки по дорогам, пролегающим через территории резерваций. Об этом сообщает Utah News Dispatch.

Глава племени Буу Ныгрен подписал резолюцию, в которой попросил президента США Джо Байдена помешать компании Energy Fuels перевозить радиоактивный металл со своего рудника в Аризоне на завод White Mesa Mill, который расположен в штате Юта.

«Наш народ навахо, земля и вода очень ценны для нас, и мы остаемся непоколебимы в своей позиции в отношении урана <…> Сегодня, объединившись, мы посылаем мощный сигнал Вашингтону: остановить добычу урана на землях навахо», — отмечается в резолюции.

6 мая в госкорпорации «Росатом» заявили, что законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России, одобренный конгрессом США, окажется разрушительным для рынка.

1 мая сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. После завершения всех необходимых процедур документ должен быть подписан Байденом для вступления в силу. Документ оставляет за США право продолжать закупки этого вида топлива до января 2028 года, сам запрет должен быть введен до 2040 года.

Ранее в РФ оценили последствия запрета США на импорт российского урана.

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