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В МИД РФ заявили об интересе к идее Си Цзиньпина о мирном саммите по Украине

Захарова: РФ с интересом восприняла идею Си Цзиньпина о мирном форуме по Украине

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

РФ с интересом восприняла предложение председателя КНР Си Цзиньпина о проведении мирной конференции по Украине, которую одобрят обе стороны конфликта. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Мероприятие, за организацию которого выступает китайский лидер, предполагает одновременное участие Москвы и Киева. При этом целью этого саммита будет обсуждение всех имеющихся мирных инициатив, подчеркнула дипломат.

«С интересом восприняли высказанную председателем КНР идею», — добавила Захарова.

7 мая Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона готова поддержать проведение международной конференции по урегулированию ситуации на Украине. Однако это произойдет только при условии, что организацию подобного мероприятия поддержат как Киев, так и Москва.

По словам председателя КНР, все участники данного саммита должны иметь равные возможности. Более того, он обратил внимание на необходимость возобновить контакты между всеми заинтересованными государствами для восстановления взаимного доверия и урегулирования украинского конфликта.

Ранее папа Римский Франциск назвал условие для участия в мирной конференции по Украине.

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