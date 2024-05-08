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В Японии назвали условие для передачи Patriot в США

В минобороны Японии попросят гарантий, что ЗРК Patriot передадут только в США

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Global Look Press

Япония согласится передать по лицензии США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, только если ей дадут документальные подтверждения, что технологии не попадут ни в какие другие страны, в том числе Украину. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, Японии нужны гарантии, что США не передадут ЗРК третьим лицам.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия фиксирует тенденцию нагнетания напряженности вокруг конфликта на Украине через заявления западных лидеров.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова Кэмерона, заявил, что Запад давно решил использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, а британский министр лишь публично озвучил эти намерения. По его словам, у России найдутся ресурсы и возможности для обороны.

Ранее в Британии заявили о планах «столетнего сотрудничества» с Украиной.

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