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Израиль открыл КПП «Керем Шалом» в сектор Газа

Власти Израиля заявили об открытии КПП Керем Шалом в секторе Газа

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Ronen Zvulun/Reuters

Власти Израиля вновь открыли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Керем Шалом» в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление израильского агентства.

Отмечается, что на КПП уже проходят проверку грузовики с гуманитарной помощью, направляющиеся из Египта.

Израиль закрывал «Керем Шалом» после инцидента с военными ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), произошедшего в воскресенье.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал израильское правительство остановить операцию в Рафахе и прекратить эскалацию. Он также призывал открыть контрольно-пропускные пункты «Керем-Шалом» и «Рафах», чтобы улучшить ситуацию в секторе Газа.

Вооруженные силы Израиля начали точечную контртеррористическую операцию на востоке города Рафах в секторе Газа. До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм КПП «Рафах» и остановила его работу.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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