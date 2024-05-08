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В Омской области из-за паводка эвакуировали еще одно село

Глава Омской области: из-за паводка из села Ашеваны эвакуировали 150 жителей

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Жителей села Ашеваны, расположенного в Усть-Ишимском районе Омской области, эвакуировали в связи с весенним паводком. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, в настоящее время уровень воды в реке Ишим продолжает расти. Особенно сложная ситуация наблюдается в районе села Ашеваны, подчеркнул глава субъекта.

«Ночью в безопасные пункты временного размещения эвакуировали 150 человек. Оказали также помощь в перевозе хозяйства», — рассказал Хоценко.

Губернатор Омской области добавил, что всего в упомянутом населенном пункте находятся 137 жилых домов. Численность населения села Ашеваны составляет 224 человека.

Как отметил глава региона, на данный момент здесь подтоплены 25 домов и 40 приусадебных участков. В конце он уточнил, что 8 мая сотрудники экстренных служб также продолжат эвакуацию жителей села Слободчики.

6 мая в селе Усть-Ишим была объявлена эвакуация населения. Комментируя ситуацию, Хоценко заявил о приближении уровня воды в соответствующей части реки Ишим к критической отметке.

Ранее в трех населенных пунктах Томской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за половодья.

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