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На Сахалине отловщики избили дубинкой мать с ребенком и усыпили их собаку

В Долинске отловщики собак в масках избили мать с ребенком и попали на видео

В Долинске (Сахалинская область) рассказали о самоуправстве отловщиков собак, которые избили мать с сыном и усыпили их пса. Видео нападения опубликовал Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Судя по кадрам с места событий, двое мужчин поймали собаку прямо на глазах у ее хозяев — женщины и ее 11-летнего сына. В этот момент они выгуливали своего питомца, но отловщики, скрывающие свои лица и вооруженные дубинками, якобы решили, что собака бездомная.

Они усыпили ее и увезли в скандальный приют «Сахалининтермодуль», вопросы к которому давно имеются у местных зоозащитников и журналистов.

Все было сделано в присутствии свидетелей и несмотря на протесты владельцев пса. Кроме того, отловщики применили силу к хозяйке и ее ребенку. На место были вызваны сотрудники полиции. В правоохранительных органах инцидент пока не комментировали.

Ранее в Красноуральске отловщик выстрелил в домашнюю собаку и похитил ее на глазах у хозяина.

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