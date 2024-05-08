ФАС доказала миллиардный картельный сговор дорожников

Кассационная инстанция признала обоснованным решение ФАС России по делу о дорожном картеле в Ростовской и Волгоградской областях на 24,1 млрд руб. Как сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства, ранее служба возбудила дело против 6 компаний из этих регионов.

По данным ФАС, ООО «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс» заключили картельный сговор на 121 торге по строительству, ремонту и содержанию автодорог в названных субъектах и Адыгее. Участники сговора поддерживали цены на конкурсах.

Часть средств на дорожные работы выделялась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство.

«Ростовское ДСУ», «Т-Транс» и «Таганрогское ДСУ» оспаривали решение службы, но Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС. Теперь законность ее решения подтвердила кассационная инстанция.

В конце апреля ФАС предостерегла производителей стройматериалов от повышения цен.

Ранее в России снизилась наценка на мясо, масло и молоко.