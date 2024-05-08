В Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира.

По его словам, военный перешел границу. Задержание якобы дезертира подтвердила служба Пограничной стражи страны. По данным ведомства, речь идет о 41-летнем мужчине, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. «В отношении него ведутся дальнейшие действия», — заключили в погранштабе.

Радиостанция RMF24 заявила, что у мужчины были найдены якобы российские документы, в том числе контракт с Вооруженными силами РФ.

До этого полиция Екатеринбурга задержала военнослужащего, который более полугода находился в федеральном розыске из-за оставления места службы. Ему предъявлено обвинение по статье «самовольное оставление части или места службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту».

В случае признания судом его вины возможное наказание — от 5 до 10 лет лишения свободы. В федеральном розыске задержанный находился с августа прошлого года.

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