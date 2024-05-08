Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира

Глава BBN Сивера заявил, что на границе с Белоруссией нашли дезертира из России

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира.

По его словам, военный перешел границу. Задержание якобы дезертира подтвердила служба Пограничной стражи страны. По данным ведомства, речь идет о 41-летнем мужчине, который незаконно пересек границу из Белоруссии в Польшу. «В отношении него ведутся дальнейшие действия», — заключили в погранштабе.

Радиостанция RMF24 заявила, что у мужчины были найдены якобы российские документы, в том числе контракт с Вооруженными силами РФ.

До этого полиция Екатеринбурга задержала военнослужащего, который более полугода находился в федеральном розыске из-за оставления места службы. Ему предъявлено обвинение по статье «самовольное оставление части или места службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту».

В случае признания судом его вины возможное наказание — от 5 до 10 лет лишения свободы. В федеральном розыске задержанный находился с августа прошлого года.

Ранее участник СВО из Омска потерял память и, лишившись документов, заблудился в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами