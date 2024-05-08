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ВС РФ сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

МО РФ: над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотник сбили около 12:05 часов мск. Украинские войска использовали дрон самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского дрона в небе над Белгородской областью около 11:30 часов мск.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет со стороны военных Украины. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино, который находится вблизи границы с Харьковской областью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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