Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили

Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.

В связи с этим в Басманном суде, где рассматривается жалоба защиты на бездействия следователя, объявлен перерыв.

Следователь на суде заявил, что уголовное дело носит гриф «секретно», поэтому материалы не могут быть оглашены на данном заседании.

Заседание отложено на 15 ноября.

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