В Курской области при пожаре погибли трое детей
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Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Уточняется, что пожар возник в поселке Пристень в частном одноэтажном доме, в котором проживала семья с четырьмя детьми.
По словам сотрудника МЧС, родители с одним ребенком смогли покинуть горящий дом.
Других подробностей не приводится. В настоящее время выясняются причины происшествия.
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