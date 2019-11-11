В Курской области при пожаре погибли трое детей

Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

Уточняется, что пожар возник в поселке Пристень в частном одноэтажном доме, в котором проживала семья с четырьмя детьми.

По словам сотрудника МЧС, родители с одним ребенком смогли покинуть горящий дом.

Других подробностей не приводится. В настоящее время выясняются причины происшествия.

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