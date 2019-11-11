Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко

Союз потребителей Росконтроль и Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» провели совместную проверку сгущенного молока. Об этом сообщает «Росконтроль-Журнал».

Так, в лабораторию отправили 13 образцов цельного сгущенного молока с сахаром: «Алексеевское», «РогачевЪ», «Главпродукт», «Коровка из Кореновки», «Глубокое», «Молочная страна», «Совок», «Густияр», «Волоконовское», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», ОАО «Белгородские молочные продукты», «Лента».

По результатам экспертизы сгущенное молоко «Главпродукт» и «Глубокое» добавлены в черный список «Росконтроля», так как не соответствуют заявленному наименованию.

Образцы «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», «ОАО Белгородские молочные продукты», «Лента» попали в список товаров с замечаниями.

«Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок», «Волоконское» эксперты рекомендовали к покупке.

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