Вооруженный мужчина задержан на избирательном участке в Каталонии

На одном из избирательных участков в испанском автономном сообществе Каталония был задержан вооруженный мужчина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра населенного пункта Адама Томаса.

По последней информации, 70-летнего местного жителя задержала полиция, когда он появился на избирательном участке в муниципалитете Побленоу-дель-Дельта. У него было обнаружено заряженное оружие.

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