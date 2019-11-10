Вооруженный мужчина задержан на избирательном участке в Каталонии
close
На одном из избирательных участков в испанском автономном сообществе Каталония был задержан вооруженный мужчина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра населенного пункта Адама Томаса.
По последней информации, 70-летнего местного жителя задержала полиция, когда он появился на избирательном участке в муниципалитете Побленоу-дель-Дельта. У него было обнаружено заряженное оружие.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Митинги сторонников независимости Каталонии охватили Испанию накануне выборов
— Страна выборов: что происходит в Испании