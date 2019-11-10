Вооруженный мужчина задержан на избирательном участке в Каталонии

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Albert Gea/Reuters

На одном из избирательных участков в испанском автономном сообществе Каталония был задержан вооруженный мужчина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра населенного пункта Адама Томаса.

По последней информации, 70-летнего местного жителя задержала полиция, когда он появился на избирательном участке в муниципалитете Побленоу-дель-Дельта. У него было обнаружено заряженное оружие.

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