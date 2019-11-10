Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

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Крупнейший специалист по биографии Наполеона, профессор СПбГУ Олег Соколов Крупнейший специалист по биографии Наполеона, профессор СПбГУ Олег Соколов
Крупнейший специалист по биографии Наполеона, профессор СПбГУ Олег Соколов
andrewboykovlivejournal.com

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов «придерживался признательной позиции».

«Допрос в следственном управлении прошел. Он остался в признательной позиции», — сказал адвокат.

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