Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
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Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Как рассказал адвокат Александр Почуев, Соколов «придерживался признательной позиции».
«Допрос в следственном управлении прошел. Он остался в признательной позиции», — сказал адвокат.
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