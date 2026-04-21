Женщина зарабатывает $150 тысяч в год на разведении ядовитых змей

Китаянка, вернувшаяся в родной город после учебы в университете, начала заниматься разведением ядовитых змей, зарабатывая около $150 тысяч в год, пишет South China Morning Post.

Сегодня ферма под ее управлением насчитывает более 60 тысяч рептилий. По словам женщины, отец изначально был против ее участия в бизнесе, считая его слишком опасным. Однако по мере роста фермы нагрузка стала слишком высокой, и она все же присоединилась к семейному делу.

Она также отметила, что не испытывает сильного страха перед змеями, поскольку выросла рядом с ними.

«Мой отец занимается этим с тех пор, как я родилась», — рассказала китаянка.

Она добавила, что продукция фермы используется в традиционной китайской медицине: змеиные желчные пузыри и жир применяются в лечебных целях, а яд используется в медицинских исследованиях.

Стоимость змеиных продуктов варьируется: яд продается по цене от $6 до $30 за грамм, а мясо одной змеи может стоить от $30 до $150 в зависимости от размера.

Ранее семья мальчика, которого укусила ядовитая змея, 12 часов держала его в священной реке.