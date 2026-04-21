Названа причина сбоя на Сокольнической линии метро в Москве

Темникова: неисправность колесной пары стала причиной сбоя движения метро Москвы

На Сокольнической линии метро на участке между «Сокольниками» и «Парком Культуры» временно приостановлено движение поездов. Причиной сбоя стала техническая неисправность колесной пары третьего вагона, сообщила в своем Telegram-канале советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

По ее словам, в результате никто из пассажиров не пострадал: работники метрополитена помогли им выйти из поезда и добраться до станции.

«Сейчас сотрудники метро работают на месте и принимают все необходимые меры для восстановления движения», — отметила Темникова.

Кроме того, на всех станциях закрытого участка Сокольнической линии работают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и перенаправляют пассажиров на альтернативные маршруты.

Темникова уточнила, что от метро «Черкизовская» до метро «Комсомольская» пустили бесплатные компенсационные автобусы «КМ», кроме того, в штатном режиме работают другие линии метро и маршруты Московских трамвайных диаметров.

О сбое движения поездов на центральном участке Сокольнической линии метро стало известно утром 21 апреля. Telegram-канал «Осторожно.Москва» писал, что к станции «Красные Ворота» прибыли пожарные машины МЧС — станцию закрыли во время сбоя на красной ветке.

Ранее пассажир московского метро распылил в глаза женщине газовый баллончик.

 
