Экс-глава Госжилинспекции Дагестана стал фигурантом дела о подделке документов

Суд отправил под домашний арест бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Дагестана Сергея Касьянова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Следствие установило, что в период с октября 2024 по март 2025 года Касьянов поручил своему подчиненному составить и подписать поддельные документы о списании имущества, которое было на балансе жилищной инспекции. В результате действий фигуранта ведомству причинен ущерб на сумму более 700 тыс. рублей, уточняют силовики. Уточняется, что сотрудники МВД и УФСБ по Дагестану вскрыли схему в ходе совместной проверки финансово-хозяйственной деятельности ведомства.

О задержании Касьянова ранее сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. Позднее СК подтвердил эту информацию. По словам Хадулаева, что следствие интересуется и бухгалтером инспекции.

Сергея Касьянова назначили врио руководителя Госжилинспекции Дагестана 28 декабря 2021 года. На своей должности он курировал контроль за тысячами многоквартирных домов, перерасчеты коммунальных платежей на миллиарды рублей и проверки управляющих компаний.

