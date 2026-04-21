Седокова намекнула на отношения с Джиганом: «Счастье любит тишину»

Певица Анна Седокова выложила видео с рэпером Джиганом после слухов о романе с ним. Совместный ролик она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Счастье любит тишину», — подписала видео она.

Джиган и блогерша Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года. Бизнесвумен публично поблагодарила бывшего мужа за 17 прожитых лет и четверых детей. Она призналась артисту, что больше не ощущала себя счастливой рядом с ним.

После этого Анну Седокову заподозрили в романе с рэпером. На премии телеканала «Жара» певица подтверждающе кивнула на заявление Джигана о том, что экс-солистка «ВИА Гры» звонит ему по ночам. Позже артистка заявила, что в тот момент растерялась и на самом деле это Джиган докучает ее ночными звонками.

Самойлова до этого признавалась, что была бы рада роману Джигана с Седоковой.

Ранее Самойлова рассказала, с кем живут их с Джиганом дети после развода родителей.