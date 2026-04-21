21 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

21 апреля в России отмечают День местного самоуправления и поздравляют главных бухгалтеров. У православных верующих Радоница — особый день поминовения умерших родных и близких. В мире празднуют Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 21 апреля

* Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Праздник официально провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, чтобы подчеркнуть важность разработки и внедрения передовых технологий во всех сферах жизни. Дата символически завершает Всемирную неделю творчества и инноваций (World Creativity and Innovation Week, WCIW), которая стартует 15 апреля, в день рождения Леонардо да Винчи, и длится до 21 апреля.

* День местного самоуправления

Местное самоуправление (МСУ) — самый близкий к жителям уровень власти в России. К нему относятся администрации районов, городов и поселков, а также местные советы депутатов. Участие в МСУ позволяет гражданам напрямую влиять на жизнь своего города или района, решая повседневные вопросы с опорой на местные традиции и историю. Чтобы подчеркнуть значимость этого института народовластия, в 2012 году указом президента был учрежден праздник. Выбор даты не случаен: именно 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам — документ, который принято считать отправной точкой истории российского городского самоуправления.

* День главного бухгалтера

Неофициальный профессиональный праздник своим появлением обязан редакции журнала «Главбух»: в этот день в 1994 году вышел в свет его первый номер. Дата — отличный повод отметить заслуги специалиста, от которого напрямую зависит финансовая стабильность организации.

Кстати, у бухгалтерского сообщества есть и другие значимые дни в календаре. 21 ноября в России отмечают День бухгалтера — в честь принятия закона «О бухгалтерском учете» в 1996 году. А международный праздник приходится на 10 ноября — в этот день в 1494 году вышел в свет знаменитый труд итальянского математика Луки Пачоли «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», где впервые были описаны принципы дебета и кредита.

* День мастера пряничного дела в России

В 2024 году по инициативе команды петербургского фестиваля «Мир пряника» в стране впервые отметили День мастера пряничного дела.

На Руси пряник был не просто угощением, а символом, сопровождавшим человека от рождения до свадьбы, поэтому организаторы видят в нем часть культурного кода России. Сегодня интерес к ремеслу растет: фирменные пряники пекут более чем в 75 регионах, а география пряничных фестивалей охватывает Тулу, Владимир, Дмитров, Тюмень и Архангельск. Для официального признания профессии в сентябре 2024 года была зарегистрирована «Гильдия мастеров пряничного дела и знаменщиков мастеров, которые делают специальные доски для изготовления печатных пряников России» с отделениями в 47 регионах.

Сергей Пятаков/РИА Новости

Веселые праздники 21 апреля • День прекрасных бульдогов. Праздник посвящен французским, английским и американским бульдогам. Его появление инициировала автор детских книг Джеки Валент, написавшая в 2005 году рассказ «Бульдог Вонючка», а в 2007 году — книгу «Бульдоги — прекрасный день». • День чемоданов. Праздник появился в XXI веке и посвящен всем, кто ценит мобильность, свободу передвижения и готовность к путешествиям. Чемодан здесь — символ новых приключений.

Что отмечают в разных странах 21 апреля

День основания Рима — Италия. По легенде, в этот день в 753 году до н.э. Ромул и Рем основали город. Сегодня в столице Италии проходят костюмированные шествия, гладиаторские бои и церемония открытия главных ворот, а музеи работают бесплатно.

День Тирадентиса — Бразилия. Памятная дата посвящена национальному герою страны — революционеру Жуакину Жозе да Силва Шавьеру, вошедшему в историю под прозвищем Тирадентис. В XVIII веке он возглавил заговор в Минас-Жерайсе, участники которого грезили о создании независимой бразильской республики. Замысел был раскрыт, а сам Тирадентис казнен 21 апреля 1792 года. Спустя почти столетие, после провозглашения Бразилии республикой в 1889 году, день гибели героя обрел статус общенационального торжества свободы.

Оскар Перейра да Силва. Портрет Жуакима Жозе да Силва Шавьера — Тирадентиса Wikimedia Commons

День памяти павших в войнах и жертв террора — Израиль. Этот день национального траура всегда отмечается накануне Дня независимости. В Йом а-Зикарон в переводе с иврита «день памяти» дважды звучит сирена: вечером 20 апреля — на минуту, утром 21 апреля — на две минуты. В эти мгновения вся страна замирает в молчании. У Стены Плача, на горе Герцля в Иерусалиме проходят памятные церемонии.

Религиозные праздники 21 апреля

* Радоница

В православном календаре Радоница — особый день поминовения усопших, в народе его также называют родительским днем. Его всегда отмечают во вторник, на девятый день после Пасхи. В 2026 году он пришелся на 21 апреля. Название праздника происходит от слова «радость»: в этот день принято делиться с умершими близкими вестью о Воскресении Христовом.

Традиционно верующие в этот день посещают храмы, где служится литургия и панихида, в которую включают и пасхальные песнопения. В Радоницу принято навещать могилы родных и устраивать поминальный обед (ужин). Однако Церковь напоминает: главное в этот день — молитва, а не поминальные застолья. В ряде российских регионов Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях Радоница объявлена официальным выходным днем.

Народные праздники 21 апреля

* Родион Ледолом

В эту пору лед на реках и озерах продолжает активно разрушаться под напором вешних вод — потому в народном календаре день памяти апостола от семидесяти Родиона получил приставку «Ледолом». На Руси крестьяне выходили в поле: наступала пора поднимать пашню и засевать овес.

Существовало поверье, что вдовам и девушкам, оставленным своими возлюбленными, следует избавиться от сердечной тяжести именно на день Родиона. Для этого на рассвете шли к берегу, умывались речной водой и читали особый заговор. Считалось, что в дни половодья вода обретает особую очищающую силу.

Именины 21 апреля

* Иван;

* Лука;

* Сергей;

* Родион;

* Яков;

* Ян.

Приметы: что можно и что нельзя делать 21 апреля

Приметы о погоде

Дождь в этот день — к хорошему урожаю зерновых.

Если во время пахоты земля покрыта мхом — лен уродится волокнистым.

Земля легко рассыпается — время начинать пахоту.

Туман утром предвещает дождливое лето.

Что можно делать 21 апреля

* Посетить храм, помолиться об усопших.

* Побывать на кладбище, прочитать там литию, зажечь свечи и лампады.

* На рассвете умыться колодезной или родниковой водой — к здоровью на весь год.

* Подавать милостыню и угостить других людей — в память об ушедших.

* Печь хлеб и делить его за семейным столом — на удачу в доме.

* Вспоминать умерших добрым словом, без слез и уныния.

Что нельзя делать 21 апреля

* Оставлять на кладбище еду и выпивку — это языческий обычай.

* Употреблять спиртное на кладбище, лить алкоголь на могилу — церковь не одобряет эти обычаи.

* Брать или давать деньги в долг — к бедности.

* Шуметь, ссориться.

* Тревожить воду — бросать камни или мусор в водоем.

Лунный календарь 21 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 5-й лунный день

Луна в знаке зодиака Близнецы.

Если верить астрологическим прогнозам, этот день принесет больше плюсов, чем минусов. Первая половина может выдаться непростой для общения. Особенно остро это ощутят влюбленные пары: вероятны мелкие размолвки, взаимные упреки и выяснение отношений на ровном месте.

Астрологи предупреждают: сегодня эмоции будут бить через край, заглушая доводы рассудка. Однако те, кто сумеет взять себя в руки, окажутся в выигрыше. В середине дня появится шанс разглядеть возможности, которые прежде ускользали от самого пристального взгляда. Удача будет сопутствовать тем, кто решится продвигать свои идеи.

21 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, который находится под управлением Венеры и относится к стихии Земли.

Какие исторические события произошли 21 апреля

* 1782 год — основана новая столица Сиама, известная европейцам как Бангкок.

* 1926 год — образована Киргизская автономная Советская Социалистическая Республика.

* 1932 год — в СССР созданы Морские силы Дальнего Востока, которые спустя три года были преобразованы в Тихоокеанский флот.

* 1946 год — после длительного перерыва возобновились богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.

Троице-Сергиева лавра в городе Сергиевом Посаде Московской области Максим Блинов/РИА Новости

* 1951 год — в СССР создан Национальный Олимпийский комитет.

* 1954 год — СССР вступил в ЮНЕСКО.

* 1960 год — у Бразилии появилась новая столица — Бразилиа. Город был возведен за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. Все государственные структуры перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

Кто родился 21 апреля

* В 1735 году родился Иван Кулибин — русский механик-самоучка, изобретатель.

* В 1758 году родилась Арина Родионовна Яковлева — крепостная М.А. Ганнибал, няня Александра Пушкина.

* В 1816 году родилась Шарлотта Бронте — английская поэтесса и писательница-романистка.

* В 1864 году родился Макс Вебер — немецкий социолог, историк, экономист, один из основателей социологии.

* В 1922 году родился Станислав Ростоцкий — кинорежиссер («А зори здесь тихие», «Доживем до понедельника», «Белый Бим Черное ухо»), сценарист, актер, педагог, народный артист СССР.

* В 1926 году родилась Елизавета II — королева Великобритании с 1952 по 2022 год.

* В 1955 году родился Крис Кельми — советский и российский певец, музыкант, композитор.

Крис Кельми, 1990 год Evguenii Matveev/Global Look Press

Кто скончался 21 апреля • В 1910 году умер Марк Твен — американский писатель, юморист, журналист и общественный деятель.

• ﻿﻿В 2003 году умерла Нина Симон — американская певица, композитор и пианистка, легенда джаза и соула.

• В 2004 году умер Эдуард Асадов — советский поэт, прозаик.

• В 2018 году умерла Нина Дорошина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

Кто отмечает дни рождения 21 апреля

* 79 лет исполняется Игги Попу — американскому рок-вокалисту, одному из родоначальников и гуру альтернативного рока.

* 68 лет исполняется Энди Макдауэлл — американской актрисе кино и телевидения, фотомодели.

Актриса Энди Макдауэлл на церемонии открытия 74-го Каннского фестиваля, 2021 год Global Look Press

* 67 лет исполняется Роберту Смиту — британскому гитаристу, вокалисту и автору песен, лидеру и постоянному участнику рок-группы The Cure.

* 65 лет исполняется Андрею Хомутову — советскому и российскому хоккеисту, трехкратному олимпийскому чемпиону, семикратному чемпиону мира.

* 58 лет исполняется Татьяне Устиновой — российской писательнице, автору детективных романов, сценаристу.