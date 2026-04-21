Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россияне за границей потеряли доступ к «Госуслугам» и онлайн-банкам

KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Находящиеся за границей россияне столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться «Госуслугами» и российскими онлайн-банками. Трудности у граждан сохраняются уже не первый день, сообщил RT вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Сейчас появились сложности с доступом к цифровым сервисам. К некоторым из них доступ ограничен», — отметил он, добавив, что о проблеме известно, но о причинах ее появления данных пока нет.

Россияне обращаются с вопросами о неработающих сервисах, но пока не очень массово, добавил Мурадян. Так, многие жалуются, что не могут перевести деньги из-за границы, кто-то не может купить авиабилеты, оплатить налоги, причем даже при наличии Wi-Fi. Мурадян отметил, что в АТОР гражданам РФ советуют иметь при себе сим-карту с достаточным объемом трафика.

До этого адвокат Сергей Жорин напомнил россиянам, что при открытии зарубежного счета необходимо отчитываться в налоговую, а также подавать декларацию о движении средств. За нарушение правил отчетности и валютного контроля в России предусмотрена административная ответственность, предупредил юрист.

Ранее сообщалось, что россияне смогут в течение 15 минут отказаться от займа с помощью «Госуслуг».

 
Теперь вы знаете
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
