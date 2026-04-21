Россияне за границей потеряли доступ к «Госуслугам» и онлайн-банкам

АТОР сообщил о проблемах у россиян с доступом к госуслугам и банкам за границей

Находящиеся за границей россияне столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться «Госуслугами» и российскими онлайн-банками. Трудности у граждан сохраняются уже не первый день, сообщил RT вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Сейчас появились сложности с доступом к цифровым сервисам. К некоторым из них доступ ограничен», — отметил он, добавив, что о проблеме известно, но о причинах ее появления данных пока нет.

Россияне обращаются с вопросами о неработающих сервисах, но пока не очень массово, добавил Мурадян. Так, многие жалуются, что не могут перевести деньги из-за границы, кто-то не может купить авиабилеты, оплатить налоги, причем даже при наличии Wi-Fi. Мурадян отметил, что в АТОР гражданам РФ советуют иметь при себе сим-карту с достаточным объемом трафика.

До этого адвокат Сергей Жорин напомнил россиянам, что при открытии зарубежного счета необходимо отчитываться в налоговую, а также подавать декларацию о движении средств. За нарушение правил отчетности и валютного контроля в России предусмотрена административная ответственность, предупредил юрист.

