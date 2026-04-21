Бородин исключил приезд Пугачевой в Россию на суд: «В этот раз Алле Борисовне придется заплатить»

Глава ФПБК Бородин заявил, что Алла Пугачева не приедет в Россию на суд с ним

Глава ФПБК Виталий Бородин рассказал «Газете.Ru» о суде с Аллой Пугачевой, который состоится 22 апреля. Он признался, что ждать приезд певицы в Россию не стоит.

По словам Бородина, у него большие шансы на победу в суде. Он отметил, что ожидается яркий и запоминающий процесс, о котором будут говорить. При этом лидер ФПБК подчеркнул, что ждать на заседании Пугачеву не стоит. Он усомнился, что артистка в принципе когда-нибудь еще вернется в страну.

«Будем добиваться справедливости. Вся правда на нашей стороне, поэтому я думаю, что в этот раз Алле Борисовне придется заплатить. Я дико сомневаюсь, что она приедет в Россию, потому что она для себя уже выбрала страну. Если и приедет, то ради последнего концерта, но сомневаюсь, что это произойдет в принципе. С ней уже все давно понятно, она определилась: с кем, где и на кого», — заявил Бородин.

На данный момент известно, что 22 апреля на заседании встретятся представители Бородина и Пугачевой. Вопрос о присутствии истца пока остается открытым.

«В связи с тем, что на меня организовывали покушение, а Пугачева одна из тех, кто причастен, я не готов говорить, где и когда буду присутствовать. Меня с того дня уже охраняют. Точно будут адвокаты», — поделился Бородин.

Виталий Бородин требует от Аллы Пугачевой 5 млн рублей. Он рассказывал, что собирается потратить эти деньги на СВО.

Ранее Виталий Бородин заявил о намерении инициировать проверку российских счетов Аллы Пугачевой.