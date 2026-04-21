Бык проткнул ягодицу известного тореадора и задел прямую кишку

В Севилье тореадора де ла Пуэбла госпитализировали в критическом состоянии после корриды

В испанской Севилье бык проткнул ягодицу известного тореадора Моранте де ла Пуэбла во время корриды. Об этом сообщило издание Leggo.

Тореадор получил серьезную травму во время боя быков 20 апреля. Четвертый по счету бык, участвовавший в мероприятии, совершил неожиданное для де ла Пуэблы движение и нанес мужчине рану глубиной 10 сантиметров, задев прямую кишку.

Де ла Пуэблу экстренно госпитализировали и эвакуировали, он находится в критическом состоянии.

В 2025 году в Испании матадор едва не остался без гениталий и попал в больницу, столкнувшись с быком во время корриды. Инцидент произошел 21 сентября во время выступления 42-летнего тореадора Серафина Марина на крупнейшей в Испании арене для боя быков Лас-Вентас.

Ранее московские врачи спасли жизнь итальянского режиссера.