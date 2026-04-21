Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Бык проткнул ягодицу известного тореадора и задел прямую кишку

В Севилье тореадора де ла Пуэбла госпитализировали в критическом состоянии после корриды
В испанской Севилье бык проткнул ягодицу известного тореадора Моранте де ла Пуэбла во время корриды. Об этом сообщило издание Leggo.

Тореадор получил серьезную травму во время боя быков 20 апреля. Четвертый по счету бык, участвовавший в мероприятии, совершил неожиданное для де ла Пуэблы движение и нанес мужчине рану глубиной 10 сантиметров, задев прямую кишку.

Де ла Пуэблу экстренно госпитализировали и эвакуировали, он находится в критическом состоянии.

В 2025 году в Испании матадор едва не остался без гениталий и попал в больницу, столкнувшись с быком во время корриды. Инцидент произошел 21 сентября во время выступления 42-летнего тореадора Серафина Марина на крупнейшей в Испании арене для боя быков Лас-Вентас.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!