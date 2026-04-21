Подростков задержали за вандализм на кладбище в Калужской области

Подростки надругались над несколькими могилами на кладбище в Думиничском округе Калужской области. Об этом сообщил глава округа Сергей Булыгин.

Инцидент вызвал возмущение в районе. Полиция оперативно установила личности вандалов — двоих несовершеннолетних местных жителей. Сейчас с ними работают сотрудники ПДН.

«Виновные будут привлечены к ответственности. Поручил ответственным службам в кратчайшие сроки навести на кладбище порядок. Держу ситуацию на личном контроле», — заключил чиновник.

До этого два подростка прикурили от Вечного огня на Урале. Инцидент произошел 13 апреля в городе Полевском Свердловской области. Камеры наблюдения зафиксировали, как к монументу неспешно подошли двое ребят. Сначала один из подростков наклонился прямо к пламени Вечного огня и прикурил сигарету, а затем за ним повторил и второй. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее неизвестные осквернили 76 надгробий на сельском кладбище в Тверской области.