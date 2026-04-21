Прыжок Буданова в Черное море, спасший его от российских дронов, сняли на видео

«Страна.ua»: Буданов попал под прицел дронов РФ на газовых вышках в Черном море

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов, еще будучи главой Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, побывал с десантом на газовых вышках в Черном море. О его вылазке сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Украинские журналисты уточнили, что это произошло летом 2025 года. Они также поделились видео с Будановым, снятым во время этой поездки. На записи запечатлен прыжок украинского военного в Черное море. Авторы поста утверждают, что таким образом он скрылся от приближающихся российских дронов.

После того, как Буданов вынырнул, он перевернулся на спину и поплыл. С какой целью он побывал на газовых вышках, издание не уточнило. Однако в июне прошлого года «Страна.ua» сообщала, что в Черном море обострилась борьба за контроль над газодобывающими платформами. По сообщениям журналистов, обе стороны ведут удары по вышкам, которые используются в военных целях.

Тогда же Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на мониторинговые источники сообщил, что ВС России нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами Х-22 с ракетоносцев Ту-22М3 по острову Змеиный в Черном море. Отмечалось, что часть ракет поразила самоподъемные буровые установки.

Ранее стало известно о вылазках Буданова на территорию России.

 
