Эколог оценил последствия разлива нефти в Туапсе и начала «нефтяных дождей»

Вопрос об экологических последствиях разлива нефти в Туапсе после ударов беспилотников ВСУ и начала так называемых «нефтяных дождей» требует конкретного исследования специалистов, однако уже сейчас очевидно, что это повлияет на морскую среду и прибрежные зоны региона. «Нефтяные дожди» при этом могут затронуть «более широкую полосу». Об этом «Газете.Ru» заявил эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков.

«[Воздействие на окружающую среду] зависит от того, какой состав углеводородов попал в окружающую среду, начиная от керосина, авиационного бензина (легкие фракции), заканчивая тяжелыми – мазут. Поэтому тут возникает сразу несколько вопросов. Что конкретно попало, куда попало и в каких гидрометеоусловиях это пятно распространяется? Первичная информация была о том, что небольшое пятно, гектар [площадью], находилось на расстоянии полторы мили морских от берега. Естественно, его воздействие будет определяться тем, какое волнение [моря], [определяться] силой направления ветра, и от этого мы можем примерно представлять, какое воздействие будет», — сказал эколог.

Пешков уточнил, что, по предварительной информации, горение нефти и разлив нефтепродуктов повлияют на морскую среду, включая донные отложения, на прибрежную зону – в первую очередь на скалистые и галечные береговые линии.

«Плюс к этому мы понимаем, что продукты горения обеспечат более широкую полосу воздействия через выпадение осадков, содержащих продукты горения», — отметил специалист.

Как пояснил Пешков, легкое топливо испаряется в результате горения и попадает в воздушную среду. Продукты горения таким образом поднимаются, а потом осаждаются обратно на землю. Вещества взаимодействуют с влагой в воздухе, с облачными системами, конденсируются.

«Твердые частицы являются ядрами конденсации, образования дождя. То есть, таким образом, попадая в облако, эти частицы вызывают дождь. В народе это называют нефтяной дождь», — рассказал эколог.

Нефтяное пятно размером с полтора футбольных поля движется к Новороссийску и Джубге.

Как отмечают журналисты, пятно является последствием ударов украинских дронов по морскому терминалу в Туапсе.

Вокруг места разлива установили боновые заграждения, однако, как отметил эколог Роман Пукалов, масштабы бедствия пока невозможно спрогнозировать. Специалисты не располагают данными о том, какой объем нефтепродуктов утек и какой толщины пленка образовалась на поверхности воды.

