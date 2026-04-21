В Госдуме предложили позволить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по нескольким учебным предметам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В настоящий момент выпускникам предоставляется право по своему желанию пересдать только один учебный предмет в дополнительные сроки. Авторы инициативы напомнили, что в прошлом году на пересдачу зарегистрировались 135,5 тыс. школьников, 77% участников улучшили свои баллы, подтвердив, что вторая попытка позволяет проявить реальные знания, нивелировав влияние экзаменационного стресса.

Авторы предложения отмечают, что реализация инициативы снизит психологическое давление, повысит объективность оценки знаний школьников, а также сократит число «случайных» провалов.

15 апреля Рособрнадзор определил правила сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Так, согласно новым требованиям, сдающие экзамен школьники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками ЕГЭ, а также иметь при себе телефоны, калькуляторы, справочные материалы и письменные заметки.

