В Госдуме предложили позволить пересдавать ЕГЭ по нескольким предметам

Виталий Тимкив/РИА Новости

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ по нескольким учебным предметам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В настоящий момент выпускникам предоставляется право по своему желанию пересдать только один учебный предмет в дополнительные сроки. Авторы инициативы напомнили, что в прошлом году на пересдачу зарегистрировались 135,5 тыс. школьников, 77% участников улучшили свои баллы, подтвердив, что вторая попытка позволяет проявить реальные знания, нивелировав влияние экзаменационного стресса.

Авторы предложения отмечают, что реализация инициативы снизит психологическое давление, повысит объективность оценки знаний школьников, а также сократит число «случайных» провалов.

15 апреля Рособрнадзор определил правила сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Так, согласно новым требованиям, сдающие экзамен школьники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими участниками ЕГЭ, а также иметь при себе телефоны, калькуляторы, справочные материалы и письменные заметки.

До этого стало известно, что олимпиады для школьников ужесточат в 2026 году. С 2026/27 учебного года вступают в силу кардинальные изменения правил проведения состязаний, курируемых Российским советом олимпиад школьников (РСОШ).

Ранее «Госуслуги» запустили тренажер по ЕГЭ.

 
