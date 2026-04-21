Логвинов: кандидат в генсеки ООН Гринспан с пониманием смотрит на подходы России

Директор департамента международных организаций министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов заявил в разговоре с ТАСС, что кандидат на пост генсекретаря ООН Ребека Гринспан с пониманием воспринимает подходы РФ.

В ходе консультаций в ООН российская сторона представила ряд требований, изложенных ранее в колонке Логвинова для ТАСС, касающихся выборов генсекретаря. Как отметил дипломат, эти положения были проиллюстрированы конкретными примерами, связанными с «наследием» действующего генсекретаря. Как утверждает Логвинов, Гринспан, в свою очередь, отреагировала на российские подходы с пониманием и в целом показала себя вдумчивым политиком, готовым воспринимать аргументы.

«В позитиве было отмечено, что костариканка взяла отпуск за свой счет на время предвыборной кампании, как это рекомендовано резолюцией Генассамблеи ООН 79/327 от 5 сентября 2025 года», — отметил дипломат.

Незадолго до этого Логвинов заявлял, что западные государства «подмяли» под себя секретариат ООН. Дипломат обратил внимание на то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш уделяет очень много времени реализации собственных амбициозных проектов, включая инициативу «ООН-80», но при этом «забывает об уставных обязанностях».

Ранее в РФ рассказали, как потакание западным странам повлияло на ООН.