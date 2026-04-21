Большая утрата для российской культуры: на борту самолета скончался знаменитый скрипач Сергей Стадлер

Народный артист России, знаменитый скрипач Сергей Стадлер скоропостижно скончался на борту самолета, выполнявшего рейс из Петербурга в Стамбул. Воздушное судно пришлось экстренно посадить в Бухаресте, но подоспевшие врачи не спасли его. Соболезнования в связи с кончиной мэтра уже выразил губернатор Александр Беглов.

Скрипач с мировым именем, дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер скоропостижно скончался на борту самолета Airbus A321 в международном аэропорту Бухареста имени Анри Коанды. 63-летнему музыканту стало плохо во время полета. На борту не оказалось медиков, экипаж пытался помочь ему своими силами, воздушное судно подало сигнал о чрезвычайной ситуации и запросило экстренную посадку. К сожалению, реанимационные действия прибывших врачей не помогли.

Соболезнования в связи с кончиной Сергея Стадлера выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Коренной петербуржец, с юных лет он посвятил жизнь музыке, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Его имя стало символом высочайшего исполнительского мастерства», — написал он.

«Сергея Стадлера воспитал Санкт-Петербург. Наш город всегда будет хранить благодарную память о нем», — отметил губернатор.

Сергей Стадлер играл очень заметную роль в культурной жизни города: он был бессменным главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и художественным руководителем государственного учреждения «Петербург-концерт». Как выдающемуся скрипачу, ему доверяли играть на скрипках знаменитых мастеров, включая Никколо Паганини, его имя знали далеко за пределами нашей страны.

Скрипач, дирижер, преподаватель

Сергей Стадлер родился в Ленинграде 20 мая 1962 года. Его родители были музыкантами: мать, Маргарита Панкова, работала концертмейстером Ленинградской консерватории, а отец, Валентин Стадлер, играл на альте в оркестре городской филармонии. Заниматься музыкой юный талант начал с раннего детства.

Он окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, Ленинградскую консерваторию и аспирантуру Московской консерватории. Одним из его наставников был Давид Ойстрах, которого при жизни считали наиболее известным представителем русской скрипичной школы.

Его творческая биография была отмечена многочисленными гастролями по всему миру: в 1980-е он давал до 150 концертов в год на сценах самых престижных концертных залов — «Ла Скала», «Консертгебау», «Мюзикферайн», «Земпер-опера», «Сантори-Холл» и других на пространстве от Лондона до Токио. Став преподавателем, Сергей Стадлер вел мастер-классы в России, США, Германии, Норвегии, Польше, Израиле, Финляндии, Испании, Франции, Италии, Сингапуре, Китае, Португалии и других странах. Он был лауреатом множества международных конкурсов. Работал главным дирижером Симфонического оркестра России, оркестров Театра оперы и балета Петербургской консерватории и Екатеринбургского театра оперы и балета. Ему присвоено звание народного артиста России.

В 1995 году он стал первым исполнителем, удостоенным чести играть на принадлежавшей Никколо Паганини скрипке Il Cannone Гварнери дель Джезу на открытых концертах. Для этого Сергей Стадлер организовал фестиваль «Скрипка Паганини в Эрмитаже». После этого инструмент приезжал в Россию еще раз в 2003 году, и скрипач вновь играл на нем к 300-летию города.

В 2007–2008 годах он преподавал в Московской консерватории, в 2008–2011 годах был ректором Санкт-Петербургской консерватории, позже преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.

В 2013 году Сергей Стадлер создал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга , репертуар которого включает самый широкий пласт музыки: от барокко до произведений современных композиторов — таких как Тищенко, Слонимский, Щедрин.

«Российская культура понесла большую утрату», — говорится в соболезновании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.