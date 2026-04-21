Москвичку, которая устроила жесткое ДТП на Садовом кольце, задержали

В Москве задержали виновницу массового ДТП на Садовом кольце, сообщили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 29-летней водительницы. По данным СМИ, за рулем иномарки в момент аварии была экс-работница Россотрудничества. Кроме того, в оперативных службах уточнили, что в момент ДТП москвичка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел вечером 20 апреля на Садово-Черногрязской улице. По словам свидетелей, иномарка направилась в сторону встречного движения и врезалась в несколько машин, после чего удар пришелся и на велосипед. В результате два человека, велосипедист и пассажирка одной из машин, получили травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы утверждают, что водителю двухколесного транспортного средства оторвало голову.

Telegram-канал 112 сообщает, что в аварии пострадали и другие люди, однако точное число раненых пока уточняется. Из‑за ДТП участок Садового кольца перекрыли, поэтому в районе аварии образовались серьезные пробки. Уличная камера запечатлела момент столкновения.

