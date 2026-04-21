Российские военные заняли Ветеринарное и Гришино. Военная операция, день 1518-й

Офис Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.
Дмитрий Песков: Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами, однако восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.
❗️Минобороны: российские войска освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР.
Многоквартирный дом в Новой Каховке, магазин в Каховке и другие здания получили повреждения при обстрелах и атаках БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Число мирных жителей, которые пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ, увеличилось до двух, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
ВСУ атаковали беспилотниками автомобили в Белгородском и Ракитянском округах Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Politico: венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто не будет участвовать на первом после парламентских выборов вминистерском заседании ЕС в Люксембурге по вопросу выдачи кредита Украине на €90 млрд и расширения санкций против России.
Bloomberg: на Украине резко участились нападения на сотрудников ТЦК «на фоне усугубляющейся усталости от войны». По данным полиции, число нападений на военкомов в прошлом году выросло почти втрое.
Питомцы Васильевского центра реабилитации хищных животных пострадали в результате атаки ВСУ, повреждены хозпостройка и два автомобиля, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
🔴 Пять мирных жителей пострадали за сутки в Запорожской области в результате атак ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Балицкий.
Украинские силы сконцентрировали в подконтрольной ВСУ северной части ДНР ударную группу операторов БПЛА. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идет, преимущественно, об элитных подразделениях.
Харькове был удар по административному зданию, сообщил мэр города Игорь Терехов. Одновременно с этим остановились все линии городского метрополитена, пишет «Страна».
ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 130 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе региона.
Владимир Зеленский заявил, что поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву без посещения Киева является проявлением неуважения.
Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не может быть гарантом мира, так как через два года он покинет свой пост.
«Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — цитирует его издание «Страна.ua».
ВСУ четыре раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области, 32 беспилотника ВСУ были сбиты в регионе за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Почти 50 БПЛА ВСУ уничтожены в небе над жилыми районами ДНР, сообщили в Штабе обороны региона.
❗Украинские СМИ сообщают о ночных ударах БПЛА «Герань» по целям в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
Группа «Днепр» продолжает уличные бои в Орехове и Запорожце, ведет наступление в направлении Запорожья, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
❗Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов: российские войска взяли под контроль 80 населенных пунктов, более 1,7 тыс. кв. км территории.
Более 75% Новопавловки в Днепропетровской области взято под контроль российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Российские войска взяли под контроль около 70% Красного Лимана, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
❗Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска установили контроль над всей территорией Луганской Народной Республики.
🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря.
Сегодня 1518-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.