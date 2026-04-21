Война США и Израиля против Ирана
Российские военные заняли Ветеринарное и Гришино. Военная операция, день 1518-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1518-й день
Российские военные взяли под контроль Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР, сообщили в Минобороны. Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не может быть гарантом мира, так как через два года он покинет свой пост. Украинские СМИ сообщают о ночных ударах БПЛА «Герань» по целям в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил об установлении контроля над всей территорией ЛНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

13:14

Офис Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков.

12:41

Дмитрий Песков: Москва готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами, однако восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

12:34

❗️Минобороны: российские войска освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР.

12:27

Многоквартирный дом в Новой Каховке, магазин в Каховке и другие здания получили повреждения при обстрелах и атаках БПЛА ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

12:16

Число мирных жителей, которые пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ, увеличилось до двух, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

12:01

ВСУ атаковали беспилотниками автомобили в Белгородском и Ракитянском округах Белгородской области, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

11:49

Politico: венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто не будет участвовать на первом после парламентских выборов вминистерском заседании ЕС в Люксембурге по вопросу выдачи кредита Украине на €90 млрд и расширения санкций против России.

11:39

Bloomberg: на Украине резко участились нападения на сотрудников ТЦК «на фоне усугубляющейся усталости от войны». По данным полиции, число нападений на военкомов в прошлом году выросло почти втрое.

11:13

Питомцы Васильевского центра реабилитации хищных животных пострадали в результате атаки ВСУ, повреждены хозпостройка и два автомобиля, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

11:02

🔴 Пять мирных жителей пострадали за сутки в Запорожской области в результате атак ВСУ, все госпитализированы, сообщил губернатор Балицкий.

10:54

Украинские силы сконцентрировали в подконтрольной ВСУ северной части ДНР ударную группу операторов БПЛА. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, речь идет, преимущественно, об элитных подразделениях.

10:38

Харькове был удар по административному зданию, сообщил мэр города Игорь Терехов. Одновременно с этим остановились все линии городского метрополитена, пишет «Страна».

10:10

ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 130 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе региона.

9:49

Владимир Зеленский заявил, что поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву без посещения Киева является проявлением неуважения.

9:34

Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не может быть гарантом мира, так как через два года он покинет свой пост.

«Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?» — цитирует его издание «Страна.ua».

9:21

ВСУ четыре раза применили артиллерию по отселенным районам Курской области, 32 беспилотника ВСУ были сбиты в регионе за прошедшие сутки, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:07

Почти 50 БПЛА ВСУ уничтожены в небе над жилыми районами ДНР, сообщили в Штабе обороны региона.

9:00

❗Украинские СМИ сообщают о ночных ударах БПЛА «Герань» по целям в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

8:55

Группа «Днепр» продолжает уличные бои в Орехове и Запорожце, ведет наступление в направлении Запорожья, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

8:46

8:37

❗Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов: российские войска взяли под контроль 80 населенных пунктов, более 1,7 тыс. кв. км территории.

8:30

Более 75% Новопавловки в Днепропетровской области взято под контроль российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

8:25

Российские войска взяли под контроль около 70% Красного Лимана, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

8:11

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска установили контроль над всей территорией Луганской Народной Республики.

8:05

🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и над акваторией Черного моря.

8:00

Сегодня 1518-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
