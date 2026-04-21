Россиянам рассказали обо всех повышениях соцвыплат в предстоящем году

В Госдуме раскрыли список всех повышений соцвыплат россиянам в 2027 году

Россиянам в 2027 году повысят пенсионные и прочие социальные выплаты. Полный список предстоящих индексаций в беседе с RT озвучил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В первую очередь 2027 год стартует с вступления в силу с 1 января нового порядка индексации страховых пенсий дважды в год. Так, с 1 февраля выплаты повысят на размер инфляции за минувший год, а с 1 апреля с учетом роста доходов Соцфонда и разницы между средней зарплатой и инфляцией.

Также с 1 апреля будущего года в особом порядке будут индексироваться соцпенсии и другие пенсионные выплаты, назначенные по гособеспечению.

«Здесь действует другой закон, и коэффициент для такой индексации определяет правительство, исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», — пояснил депутат.

Он напомнил, что в будущем году сохранится общий порядок роста страховых пенсий работающих пенсионеров. Кроме того, каждый год 1 августа им будут производить перерасчет по страховым взносам, которые перечислял работодатель. Кроме того, четыре раза в год – 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября – будут пересматриваться пенсии для бывших членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. По отдельному порядку продолжат индексироваться военные пенсии – их размер привязывается к росту денежного довольствия соответствующих категорий, заключил Говырин.

