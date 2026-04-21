Глава РУСАДА ответила, получила ли обвинение от WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не получала никаких обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о махинациях с пробами. Ее слова приводит РИА Новости.

«Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано и начало расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего», — подчеркнула она.

21 апреля стало известно, что WADA запустило проверку в отношении Логиновой. Как сообщила пресс-служба всемирной организации, поводом стали публикации и предположения о возможном сокрытии информации об употреблении допинга на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Дополнительный импульс делу, по данным источника, дала февральская публикация в The New York Times: газета писала о предполагаемой причастности Логиновой к сокрытию фактов применения запрещенных препаратов на сочинской Олимпиаде.

В заявлении WADA говорится, что организация отнеслась к таким сообщениям максимально серьезно и передала их в подразделение по расследованиям. Также отмечается, что на рассмотрении у отдела находится еще одно обвинение против Логиновой, но конкретные обстоятельства пока не раскрываются.

