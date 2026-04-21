О гибели трех туристов в горах Бурятии стало известно из записки в придорожном кафе

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

СК: товарищи замерзших в горах Бурятии туристов сообщили о трагедии в записке

Туристы сообщили о замерзших в горах Бурятии товарищах в записке и оставили ее в придорожном кафе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, группа туристов в составе 15 человек прибыла из Красноярска в поселок Монды Республики Бурятия для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля путешественники вышли из лагеря на маршрут. Группа должна была вернуться через четыре дня.

В ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе у подножия гор и оставили в придорожном кафе записку, в которой сообщили о гибели трех человек во время спуска. После этого они обратно поднялись к месту происшествия.

Владелец кафе нашел записку только утром и передал сообщение. В тексте письма говорилось, что «три человека найдены без признаков жизни, требуется эвакуация». После этого к туристам выдвинулся отряд спасателей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Отмечается, что туристическая группа была зарегистрирована. Для установления обстоятельств происшествия к лагерю выехал следователь. Личности погибших устанавливаются.

Ранее туристы на Камчатке погибли от переохлаждения из-за неправильной оценки погодных условий.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!