О гибели трех туристов в горах Бурятии стало известно из записки в придорожном кафе

Туристы сообщили о замерзших в горах Бурятии товарищах в записке и оставили ее в придорожном кафе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, группа туристов в составе 15 человек прибыла из Красноярска в поселок Монды Республики Бурятия для восхождения к пику Мунку-Сардык. 18 апреля путешественники вышли из лагеря на маршрут. Группа должна была вернуться через четыре дня.

В ночь на 21 апреля несколько туристов спустились к автомобильной трассе у подножия гор и оставили в придорожном кафе записку, в которой сообщили о гибели трех человек во время спуска. После этого они обратно поднялись к месту происшествия.

Владелец кафе нашел записку только утром и передал сообщение. В тексте письма говорилось, что «три человека найдены без признаков жизни, требуется эвакуация». После этого к туристам выдвинулся отряд спасателей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Отмечается, что туристическая группа была зарегистрирована. Для установления обстоятельств происшествия к лагерю выехал следователь. Личности погибших устанавливаются.

