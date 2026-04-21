Война США и Израиля против Ирана
В Литве назвали «моральной позицией» отказ пропускать самолет Фицо в Москву к 9 Мая

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отказ Литвы открывать свое воздушное пространство для пролета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на торжества по случаю Дня Победя является «моральной позицией». Об этом заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матульонис, чьи слова приводит LRT.

По его словам, позиция Литвы является постоянной и не будет меняться.

«Мы, безусловно, не поддерживаем стремление государств налаживать отношения с государством-агрессором. Поэтому это наша очень четкая моральная позиция, которой мы придерживаемся», – сказал Матульонис.

До этого Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он раскрыл, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

Ранее летчик назвал два маршрута, которыми Фицо может полететь в Москву на День Победы.

 
