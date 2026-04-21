От Apple Watch до Vision Pro: чем запомнится Тим Кук

Тима Кука рассматривают как одного из ключевых управленцев в истории Apple, специализирующегося на эффективной организации цепочек поставок и масштабировании бизнеса. В период его руководства компания усилила позиции ключевого продукта — iPhone, расширив пользовательскую базу и повысив коммерческую отдачу. Кук также выстроил формат взаимодействия с мировыми лидерами, включая Барака Обаму, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Кук возглавил Apple в 2011 году, сменив Стива Джобса. Его управленческий подход был связан с развитием глобальной производственной модели: компания выстроила сложные цепочки поставок от предприятий в Китае до площадок в Индии и Бразилии, одновременно расширяя розничную сеть на нескольких континентах.

За время его работы годовая прибыль Apple увеличилась примерно в четыре раза, превысив $110 млрд, а рыночная капитализация компании выросла более чем в десять раз — до уровня около $4 трлн.