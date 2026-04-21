Психолог рассказала, как цены влияют на поступление в вузы

Увеличение стоимости образования, а также подорожание жилья и других сопутствующих расходов отражается на подходе российских семей к выбору вузов. Об этом газете «Известия» рассказала консультант по детскому образованию и развитию Мария Тодорова.

Специалист подчеркнула, что решение о поступлении подростка в вуз принимается внутри семьи. При высокой финансовой нагрузке и тревоги за будущее россияне часто отдают предпочтение не самореализации, а более безопасным вариантам.

По словам психолога, рост стоимости обучения, подорожание жилья, проезда на транспорте и продуктов питания оказывает влияние на региональных абитуриентах. На фоне таких обстоятельств подростки зачастую отказываются от поступления в сильные учебные заведения, находящиеся в других городах, и выбирают более доступные варианты рядом с домом. Эксперт считает, что такие обстоятельства могут усиливать социальное неравенство.

Однако она отметила существование грантовой поддержки, социальных стипендий, программ целевого обучение и рассрочки оплаты. Такие инструменты частично компенсируют рост расходов российских семей.

«Особенно перспективным выглядит целевое обучение, при котором студент получает не только образование, но и финансовую поддержку, а также гарантии трудоустройства. Изменение экономических условий влияет и на поведение абитуриентов. Семьи все чаще сопоставляют стоимость обучения с будущими карьерными перспективами, выбирая направления с более высокой вероятностью быстрого трудоустройства», — подчеркнула психолог.

