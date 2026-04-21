Синоптик спрогнозировала москвичам аномальное похолодание

Синоптик Позднякова: в Москве установится погода на 4 градуса холоднее нормы
Антон Денисов/РИА Новости

Хотя 21 апреля в этом году и не станет самым холодным днем в истории метеонаблюдений, все-таки температура воздуха сегодня и в ближайшие дни будет ниже климатической нормы. По сравнению с прошлым годом отмечается намного более суровая погода – так, в этот день в 2025 году воздух в столичном регионе прогрелся до 25,9 градуса, напомнила в беседе с 360.ru главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, сегодня максимум температура воздуха поднимется до +6…+10 градусов, завтра ожидается от +10 до +12 градусов. При этом северный ветер сменится на западный, в четверг регион накроет циклон.

«Ночь будет более теплая: в Москве — +3...+5, по области — 0...+5, потому что будет больше облаков. И ночью начнется небольшой дождь. Днем он продолжится», — сообщила синоптик.

В пятницу, 24 апреля, а также в предстоящие выходные, по ее прогнозу, установится облачная погода с прояснениями, будут идти дожди. Температура воздуха останется на отметке примерно на 4 градуса ниже климатической нормы, причем до конца текущего месяца возвращения тепла не ожидается, заключила Позднякова.

Ранее москвичам спрогнозировали снег в ближайшие дни.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!