Домовые, лешие, русалки? Почему россияне массово начали верить в мистику

По данным опроса ВЦИОМ, 81% россиян верят в сверхъестественные сущности, а 85% когда‑либо обращались к магическим практикам. Это гораздо больше, чем в прошлые годы: так, в 2019 году 31% россиян были убеждены в существовании колдунов и магов, в 2022 году показатель вырос до 50%. При этом эксперты уверены: такая иррациональность мышления — способ совладания с неопределенностью современного мира и попытка объяснить то, что человек не может повлиять на все. Зависит ли вера в сверхъестественное от возраста и почему некоторые люди, выросшие в эпоху научного прогресса, начали верить в мистику, — в материале «Газеты.Ru».

Экстрасенс — психолог «для бедных»

В эпоху технологического прогресса, научных открытий и рациональных объяснений большинства природных феноменов можно было бы предположить, что мистика утратила свою значимость. Однако результаты недавнего опроса ВЦИОМ показывают: Россия столкнулась с эпидемией магического мышления. Выяснилось, что в России каждый второй верит в домовых, каждый третий — в леших, а существование русалок допускает каждый пятый.

Однако еще более удивительной является структура этой веры. На первом месте в иерархии сверхъестественного стоят не абстрактные инопланетяне или снежные люди, а конкретные сущности с определенными функциями: святые, духи и ангелы, которые защищают в опасности и дают силы в бою.

Далее, с небольшим отставанием, идут традиционные фольклорные персонажи, такие как домовые и русалки. Кроме того, исследование показало, что около 85% россиян хоть раз в жизни прибегали к магическим практикам.

Ученые-психологи уверены: рост веры в сверхъестественное сегодня имеет комплексные причины, но в первую очередь его можно рассматривать как способ совладания с тревогой и неопределенностью.

«Люди в древности постоянно обращались к сверхъестественным силам и языческим божествам за помощью, поскольку многие вещи в природе и жизни людей были необъяснимы и непонятны. Только так люди могли уравновесить естественную тревогу и страх перед неизвестными природными явлениями, охватывающими их чувствами, возрастными изменениями и научиться регулировать свои эмоции и организовывать свое поведение. Современные науки и доказательный подход, в целом, постепенно вытеснили первобытное иррациональное мышление и обеспечили человека новыми инструментами управления и взаимодействия с окружающим миром, в основе которого лежат знания, навыки, компетенции, логика и рациональность», — объяснила «Газете.Ru» доцент кафедры «Возрастная психология им. Обуховой» факультета «Психология образования» Дарья Красило.

В результате у большинства людей создалась иллюзия, что «все под контролем», что новые технологии дарят уверенность в завтрашнем дне. Но пандемия, а потом и череда военных конфликтов, как снежный ком, буквально свалившийся на людей, существенно пошатнули эту уверенность.

По словам опрошенных «Газетой.Ru» специалистов, стала в разы увеличиваться статистика тревожно-депрессивных расстройств, фобий и панических атак. На это же косвенно указывает статистика: продажи антидепрессантов в начале 2025 года оказались рекордными за последние пять лет. Россияне за первые два месяца приобрели на 15% больше препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Клинический психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова выразила похожую точку зрения:

«Иррациональные формы мышления в этом смысле выполняют вполне конкретную функцию. Практики вроде гаданий на таро, составления натальных карт или других эзотерических ритуалов дают человеку ощущение определенности и, пусть иллюзорного, но контроля. Они предлагают ответ завершенный, понятный, а иногда и конкретное действие, что снижает внутреннее напряжение. С точки зрения нейропсихологии это объяснимо: в состоянии тревоги формируются устойчивые функциональные системы, поддерживающие напряжение, и для их «разрядки» необходима определенность. Любые системы, которые эту определенность предоставляют — даже в иррациональной форме, — оказываются психологически эффективными», — отметила специалист.

При этом важно понимать, что понятие «вера в сверхъестественное» достаточно широкое. Оно включает не только образы вроде «домового», но и религиозные представления, духовные практики и другие формы мировоззрения.

«Однако доступные данные в большей степени указывают на рост интереса именно к эзотерическим практикам — гаданиям, таро, астрологии. Этот тренд стал заметен еще в период пандемии и усилился на фоне последующих кризисов. Возникает вопрос, почему в такой ситуации мы не наблюдаем столь же резкого роста традиционных религиозных практик или еще большего числа обращений к психологам, хотя число последних и так увеличилось. Различие между ними во многом связано с «порогом входа». Традиционные религиозные практики предполагают более глубокую и длительную внутреннюю работу — моральный выбор, регулярные ритуалы, обращение к текстам, рефлексию. В долгосрочной перспективе это может быть более устойчивым способом снижения тревоги, но требует времени и усилий. Психотерапия также требует включенности и постепенной работы. В то время как эзотерические практики предлагают быстрый результат — ответ «здесь и сейчас», без необходимости глубокой внутренней перестройки», — сообщила Серебрякова.

Кто в России верит в мистику?

В основном к категории склонных к магическому мышлению людей относятся социально и психологически наиболее уязвимые категории населения: малообразованные и материально необеспеченные слои населения, люди, пережившие тяжелые и внезапные утраты (ребенка, дома, страны, дееспособности и т.п.), имеющие психические и личностные расстройства, а также переживающие возрастной кризис.

«Несрабатывание рациональных убеждений и стратегий поведения заставляет людей с неустойчивой психикой, а также в периоды больших возрастных перестроек, к которым относятся подростково-юношеский период и кризис среднего возраста (40–60 лет), обращаться, как в старые добрые времена, за советами к магам, колдуньям, гаданию на картах, мистическим обрядам для того, чтобы хоть как-то почувствовать устойчивость, совладать с тревогой и напряжением, а также облегчить переживание горя, утраты и ощущение внутренней пустоты, связанной с потерей смысла жизни», — рассказала Красило.

Однако возраст здесь не так важен, как состояние человека. Кризис может накрыть не только в подростковом или среднем возрасте. В этот момент человек становится уязвимым.

«Конечно, в подростковом возрасте критическое мышление еще не сформировано. У подростков на фоне замедления психического развития вместо рационального мышления развивается мифологическое. Взрослые же, которые давно не тренировали критическое мышление, продолжают существовать в условиях социального напряжения, опираясь на метафорическое мышление. Обращения за абсурдной помощью вполне вписываются в этот тип мышления: человек выполняет определенные действия, чтобы облегчить свое состояние, даже если они не имеют отношения к реальности», — объяснила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, профессор, доктор психологических наук Вера Никишина.

Клинический психолог Дарья Серебрякова отметила, что нельзя не учитывать и влияние медиасреды.

Популярность программ про экстрасенсов, астрологию и другие подобные практики усиливает интерес к теме, нормализует ее и делает более доступной.

В этом смысле медиа выступают не столько причиной, сколько фактором усиления существующего запроса.

«В итоге мы видим не столько «рост иррациональности», сколько расширение спектра способов справляться с тревогой. С одной стороны, растет интерес к эзотерике и допущение существования сверхъестественного. С другой — увеличивается обращаемость за профессиональной помощью и использование медикаментозной поддержки. Люди используют разные стратегии одновременно. При этом магические ритуалы оказываются наиболее простым и быстрым инструментом», — сказала Серебрякова.

Человеку запретили плакать, он начал верить в лешего

Конечно, иррациональное мышление не является конструктивным выходом из стресса или психотравмирующей ситуации и приносит лишь мнимое временное облегчение, за которым человек рано или поздно сталкивается с жестокой реальностью. Так, к сожалению, жена пропавшего без вести бойца, склонна обращаться к гадалке, которая дарит ей призрачную надежду на то, что ее любимый жив, чем обращаться за квалифицированной помощью к психологу, который помогает выработать конструктивные способы совладания с ситуацией неопределенности и подготовить ее психику к разным вариантам развития событий.

«И еще ряд немаловажных аспектов растущей тенденции к распространению магического мышления и обращения к сверхъестественным силам — это современная разобщенность людей, игнорирование и «историческое забывание» выработанных в культуре способов переживания травмирующих событий, табуирование темы смерти и скорби.

Как будто современному человеку запрещается плакать, испытывать тоску, переживать одиночество, и он должен быть всегда весел, бодр, полон сил и энергии.

Такие негласные установки создают небезопасную ситуацию для развития психики, и в определенные моменты она «ломается», — пояснила Красило.

По ее словам, современный человек не чувствует, что он в полной мере может соответствовать этим требованиям, поэтому возникают тревожные и депрессивные состояния, человек склонен больше доверять не своим эмоциям и мышлению, а сверхъестественным силам, которые вместо него становятся ответственными за происходящее в его жизни, а человек получает иллюзию обретения чувства безопасности, управления и контроля над ситуацией.