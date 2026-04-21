Запашный рассказал, как его отец поймал шесть покинувших клетки тигров

Легендарному советскому дрессировщику Вальтеру Запашному однажды пришлось ловить шестерых тигров, которые выбрались из клеток. Об этом случае в интервью ТАСС рассказал его сын — гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

По его словам, однажды на гастролях цирка в Кишиневе произошло землетрясение, и подземные толчки привели к смещению клеток.

«Туннель из клеток разошелся. И … шесть тигров гуляло по всему цирку. Папа их ловил, мы с братом маленькими еще были, но видели, как он это делал — бегал по всему цирку, собирал своих животных. Все закончилось хорошо», — вспомнил Запашный.

Он отметил, что дрессированный хищник за пределами клетки «в большей степени интересуется, что тут нового у вас происходит, и, как правило, не пользуется возможностью», чтобы совершить нападение на человека

Запашный заявил, что не может привести «негативные примеры» случаев, когда «животные покидали свои помещения» и совершали нападения, после которых человек не выживал.

Накануне в сети появилось видео из ростовского цирка, где во время представления сорвалась защитная сетка между манежем и зрителями, и перепуганный этим тигр прыгнул прямо в зал. На опубликованных кадрах слышны крики детей и женщин, но в итоге никто не пострадал.

