Запашный рассказал, как его отец поймал шесть покинувших клетки тигров

Эдгард Запашный рассказал о поимке его отцом шести тигров после землетрясения
Сергей Бобылев/РИА Новости

Легендарному советскому дрессировщику Вальтеру Запашному однажды пришлось ловить шестерых тигров, которые выбрались из клеток. Об этом случае в интервью ТАСС рассказал его сын — гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

По его словам, однажды на гастролях цирка в Кишиневе произошло землетрясение, и подземные толчки привели к смещению клеток.

«Туннель из клеток разошелся. И … шесть тигров гуляло по всему цирку. Папа их ловил, мы с братом маленькими еще были, но видели, как он это делал — бегал по всему цирку, собирал своих животных. Все закончилось хорошо», — вспомнил Запашный.

Он отметил, что дрессированный хищник за пределами клетки «в большей степени интересуется, что тут нового у вас происходит, и, как правило, не пользуется возможностью», чтобы совершить нападение на человека

Запашный заявил, что не может привести «негативные примеры» случаев, когда «животные покидали свои помещения» и совершали нападения, после которых человек не выживал.

Накануне в сети появилось видео из ростовского цирка, где во время представления сорвалась защитная сетка между манежем и зрителями, и перепуганный этим тигр прыгнул прямо в зал. На опубликованных кадрах слышны крики детей и женщин, но в итоге никто не пострадал.

Ранее в Приморье обнаружили очень пухлого тигра.

 
Удаленка из-за аллергии: какие нюансы надо учесть, прежде чем писать заявление
